Тейлър Суифт и Том Круз ще работят заедно?

Скоро за всички стана ясно, че Тейлър Суифт и Том Круз явно са добри приятели. 36-годишната певица и 64-годишният актьор бяха забелязани заедно на мач на отбора "Чийфс", където играе съпругът на изпълнителката - Травис Келси. И разговаряха оживено.

Източник на "Daily Mail" споделя, че Том и Тейлър са станали приятели, след като той бил на неин концерт от турнето Eras Tour в Лондон.

"От този момент нататък, те станаха близки. Те излизат заедно, когато са в един и същи град. На повърхността изглежда, сякаш ги делят светове, но наистина не е така. Те имат толкова много общо, а и двамата разбират с какво другият трябва да се справя в живота си. Тейлър учи толкова много от разговорите с него, а Том обича да вижда всичко, което тя прави и оценява нейната артистичност", издва източникът.

Актьорът е станал добър приятел и с Травис Келси. Футболистът е "също огромен фен на екшън филмите на Том. Том е голям футболен фен. Това е, което наистина доведе Том в света на Тейлър. Той познаваше Травис, но някак отдалече. Сега те станаха добри приятели".

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