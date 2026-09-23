Живеем по-малко, ако си недоспиваме

Недостатъчният сън е сред най-силните показатели за по-ниска продължителност на живота, показва проучване, публикувано в списание Sleep Advances.

Изследователи от Орегонския университет по здравеопазване и науки са анализирали данни от анкети в различни американски окръзи за периода 2019–2025 г. Те са сравнили средната продължителност на живота със съобщената от участниците продължителност на съня.

За недостатъчен е определен сън под седем часа на нощ. Учените са отчели и други фактори, сред които физическата неактивност, трудовата заетост и образованието.

Връзката между недоспиването и по-ниската продължителност на живота остава статистически значима и след включването на тези показатели. В първия използван модел единствено тютюнопушенето показва по-силна зависимост. При добавянето на затлъстяването и диабета затлъстяването също се нарежда пред недостатъчния сън.

"Не очаквах недостатъчният сън да бъде толкова силно свързан с продължителността на живота", заяви физиологът Андрю Макхил. Той препоръча хората да се стремят към седем до девет часа сън, когато това е възможно.

Авторите предупреждават, че изследването е наблюдателно и не доказва, че недоспиването пряко съкращава живота. Данните са на ниво окръзи и се основават на информация, предоставена от самите участници.

Резултатите обаче подкрепят натрупващите се доказателства, че сънят е важен за мозъчната дейност, имунната система и метаболитното здраве. Недоспиването е свързвано и със състояния като затлъстяване и диабет.

Американската академия по медицина на съня и Дружеството за изследване на съня препоръчват на възрастните да спят поне седем часа на нощ.