Хейдън Пенетиър починала заради коктейл от лекарства и фентанил

В доклад съдебният лекар на окръг Грийнвил определи смъртта на Хейдън като нещастен случай. Актрисата и бивша половинка на Владимир Кличко е починала заради коктейл от лекарства, както и фентанил.

В организма ѝ са открити алпразолам, метокарбамол и кветиапин - лекарство, използвано за лечение на биполярно разстройство, шизофрения и тежка депресия.

Хейдън почина на 16 август в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина, след като пътува от Лос Анджелис с приятеля си Брайън Хикерсън.

Аутопсията ѝ преди това не откри признаци на травма, която би допринесла за смъртта ѝ.

Малко след смъртта ѝ, домът на Пенетиър в Лос Анджелис беше претърсен от федерални агенти по борбата с наркотиците. Те търсили доказателства, свързани с нейния наркодилър. По време на обиска служителите са смятали, че тя е приела хапче, смесено с фентанил.

Съседите ѝ от Западен Холивуд отдавна подозирали, че наркодилър ѝ е доставял наркотици в дома ѝ.

Хейдън Пенетиър започва кариерата си като дете в телевизионни реклами. Тя постига световна известност с ролята си в сериала на NBC "Герои", а по-късно получава две номинации за "Златен глобус" за превъплъщението си в кънтри певица в „Нашвил”. В своите мемоари актрисата споделя, че започнала да пие тежко, за да се справи със следродилната депресия след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 г. Пенетиър преминава през рехабилитация, а през 2018 г. предава попечителството над детето на Кличко.

Тя почина едва на 36 години.