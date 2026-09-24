Мелания за съпруга си Тръмп: Работи без прекъсване от сутрин до вечер

Първата дама Мелания Тръмп направи рядка публична, но и телевизионна поява, включвайки се в предаването “Fox & Friends“, където коментира делата на американския президент Доналд Тръмп и с какво втората администрация се отличава от първата.

Първата дама сподели, че съпругът ѝ “невинаги иска да чуе“ мнението ѝ, когато тя изказва пред него. 56-годишната Мелания похвали речта на Тръмп пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Казах му, че се е представил отлично, справи се много добре. И речта беше страхотна“, заяви първата дама, която гостуваше в предаването, за да представи "Imperia“ - мрежа за жени на ръководни постове (изпълнителни директори), както и своята инициатива "Fostering the Future Together“ ("Да градим бъдещето заедно“).

Тя добави по повод съпруга си: "Казвам му истината. Понякога той не иска да чуе това, което му казвам, но това е нормално. Аз винаги казвам истината".

Оценка на втория мандат

В друга част от интервюто първата дама говори и за това как 80-годишният Тръмп се справя с втория си президентски мандат в сравнение с първия, като отбелязва: "Той е много съсредоточен. Има много задачи и отговорности. Ситуацията по света сега е съвсем различна. Но мисля, че той прави всичко по силите си".

"Работи непрекъснато. Притежава повече енергия от всеки друг. Работи без прекъсване от сутрин до вечер“, добави Мелания.

Тръмп и преди е споменавал, че Мелания му дава обратна връзка – например когато разказа, че тя не е одобрила танците му на сцената по-рано тази година.

Наскоро първата дама сложи край на 32-дневното си отсъствие от публичното пространство с реч в Розовата градина на Белия дом на 20 август, като акцентира върху инициативата си "Fostering the Future“ („Да насърчим бъдещето“) и плановете за разширяване на националната ѝ мрежа.

Тогава Мелания се приближи до трибуната и веднага започна речта си с думите: "Добър ден. Чух, че сте усетили липсата ми?“ Публиката се разсмя, преди тя да добави: „Ето ме тук".