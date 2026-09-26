Жътварска луна, емоциите взимат връх при тези зодии

На 26-и септември, събота, има пълнолуние в знака на Овен. Събитието се нарича още Жътварска луна, защото тогава често се събира реколтата. Това пълнолуние се свързва с изобилие, събиране с близките и осъзнаване на постигнатото, реализираното. Жътварската луна ще повлияе много силно на някои зодии. Те ще са по-емоционални от обикновено. Вижте кои са, според "Hindustan Times".

Овен

Пълнолунието е в техния знак и е нормално доста да им влияе. Овните ще усещат своите емоции по-силно и интензивно от обикновено. Затова е важно да не действат импулсивно, да спрат и да си дадат пауза, преди да реагират. Особено, ако става дума за нещо, което носи гняв и яд от миналото.

Рак

Тези водни знаци по природа са доста емоционални и уязвими, но сега стават още по-чувствителни към определени ситуации. И ще са емоционално неустойчиви, разклатени. Най-важно е по време на пълнолунието Раците да си дадат нужното време, преди да дадат отговор в трудните разговори.

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