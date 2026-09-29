Неподреденият хладилник може да направи ежедневното готвене изненадващо трудно. Забравени остатъци се скриват зад кутийки, зеленчуците се развалят в претъпканите отделения, а намирането на един малък продукт понякога се превръща в истинско предизвикателство. Добрата новина е, че с няколко практични идеи за подреждане на хладилника можете да превърнете хаоса в чисто и удобно пространство, като същевременно следите по-добре храната и намалите излишното изхвърляне.

Започнете с чист хладилник

Преди да започнете с организацията, извадете всички продукти и почистете добре вътрешността. Избършете рафтовете и стените с топла вода и мек препарат за съдове, след което подсушете повърхностите. Разлятата храна е добре да се почиства възможно най-скоро.

Използвайте момента, за да прегледате сроковете на продуктите и да отстраните храната, която вече не е подходяща за консумация. Ако превърнете тази проверка в седмичен навик, ще предотвратите натрупването на ненужни продукти и по-лесно ще разбирате с какво разполагате.

Разделете хладилника на зони

Един от най-лесните начини за организиране на хладилника е да създадете отделни зони за различните видове храна. Вместо да поставяте продуктите там, където случайно има свободно място, определете постоянно място за всяка категория.

Например можете да съхранявате готовите за консумация храни заедно, плодовете и зеленчуците в специалните чекмеджета, а суровото месо, птиците и рибата да поставяте на по-нисък рафт. Така намалявате риска от замърсяване на други продукти.

Източник: Зона "Изяж първо" - хитри трикове за подреден хладилник