Сигналите ви: Бездомна жена живее в трафопост, нощно време крещи

Принудителното лечение на психично болни лица е на лице при определени обстоятелства, а за съжаление извънболнична подкрепа и проследяване рядко се извършва. От това страдат освен болните, а и всички граждани, които волно или неволно са замесени.

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал за вероятно психично болна жена, която се настанила в изоставен трафопост и оттогава тормози цяла улица.

„Всяка нощ между 1.00 и 6.00 ч. тази жена има някакви изблици на агресия, започва да крещи несвързано, пречи на всички живущи да спят. Въпреки че прозорците ни са затворени, нейните викове отново се чуват и нарушават обществения ред. Хора излизат по терасите и й правят забележки. Моля, вземете мерки, проверете състоянието на хората и ги настанете в институция, преди да се случи инцидент.“ целият сигнал - тук)

Със съмнение за патологично състояние на съсед ни сигнализираха от град Русе. Същият систематично събира отпадъци от всякакъв характер, в по-голямата си част едрогабаритни и ги складира под балконите и в зелените площи до жилищната сграда. След сигнал на местно ниво била предприета проверка, но резултатите от нея били крайно незадоволителни. В момента импровизираното сметище се разраства с темпове, които трудно ще влязат под контрол, а в района вече се завъдили плъхове. целият сигнал - тук)

Ситуацията с овладяване на състоянието на лица със психични заболявания от този род е административно сложна, но е нужно да се вземат всякакви законови мерки, тъй като се създава сериозен риск както за здравето на самия човек, така и за съседите поради опасност от пожари, зарази, гризачи и неопоносима миризма.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.