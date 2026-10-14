Сестрите Ива и Велислава с нов прочит на песента на "Йоване, сине"

Ива и Велислава Костадинови направиха нов прочит на песента на "Йоване, сине" на своята баба и известна народна певица Гуна Иванова.

"Тази песен навява мили моменти от детството, когато на уредбата си пускахме касетките на Гунето и наставаха весели моменти за семейството. Постигнахме ефекта, който искахме да постигнем. Искахме да издадем видео, за да се докосне до повече хора", каза Ива Костадинова в ефира на "България сутрин".

Гуна Иванова ни казваше: "Моля ви подновете, направете нещо, много ще ви отива тази песен", сподели още тя.

Когато успява да си обясни цялата песен, Ива си казва, че със сестра ѝ наистина трябва да пеят за любов.

"Нашата публика вече чакаше истинския фолклор. Традиционният фолклор остава. Пак не бягаме от темата за любовта. На човек му трябва съмишленик, с когото да върви напред в живота", каза на свой ред Велислава Костадинова за Bulgaria ON AIR.

"С тази песен казваме, че когато мястото и дните са споделени с най-любимия човек, тогава храната е по-вкусна, постелята е по-топла."

Имаме екип, на който държим, искаме да сме като едно семейство, обърна внимание Велислава.

"Музика възпитава и винаги много подбираме песните, които ще изпеем - тяхното съдържание и какво искаме да кажем. Да възпитаме правилно нашата аудитория", подчерта тя.

Сестри Костадинови разкриха, че малко ще променят някои песни и ще им издадат видеоклипове.