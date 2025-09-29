Кардиолог: Сърцето работи без прекъсване и изисква грижа

Сърцето работи без прекъсване - от първия до последния ни ден, сподели кардиологът д-р Страхил Василев в Световния ден на сърцето.

"Денят на сърцето не е само един ден. Днес е денят, в който просто трябва да обърнем отново внимание на профилактиката. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност поради много фактори - медицински, социални, психологични, здравословни, дори и политически", коментира кардиологът в студиото на "България сутрин".

Холестеролът – предупредителният знак

Основният проблем е, че голяма част от рисковите фактори протичат без симптоми - високо кръвно, повишен холестерол, атеросклероза. Човек не усеща тези състояния и не им обръща внимание, докато не настъпи сериозен инцидент. Именно затова профилактиката е ключова.

"Инфарктът и сърдечно-съдовите заболявания идват, без да ни предупредят. Но високият холестерол, например, е много сериозен предупредителен сигнал, на който, ако не обърнем внимание, както при проблемите по пътищата - когато пренебрегнем важни знаци - се стига до инцидент. Така е и тук. Не обърнем ли внимание, не се ли информираме, не правим ли профилактика и превенция - неминуемо стигаме до инцидент", подчерта д-р Василев.

Ако стойностите на холестерола не се следят и контролират, той може да доведе до инфаркт или инсулт. За хората без рискови фактори се препоръчва изследване след 40-годишна възраст - поне веднъж годишно. При наличие на наследственост, наднормено тегло, тютюнопушене, диабет или високо кръвно налягане, контролът трябва да започне още по-рано - дори в млада възраст.

Профилактика

Пред Bulgaria ON AIR д-р Василев добави, че сърцето изисква грижа. “Има фактори, върху които можем да влияем - коригируеми и некоригируеми. Некоригируемите са наследствеността, възрастта, полът. А коригируемите са хранителният режим, спортът, избягването на заседналия начин на живот, категоричното спиране на пушенето, профилактиката и редовните прегледи. Всеки човек трябва да знае - както знае кога е роден и кога е рожденият му ден - какъв е неговият холестерол. Това може да звучи малко изтъркано, но е истински важно", поясни специалистът.

Сърдечно-съдовите заболявания често се наричат "тих убиец", защото в повечето случаи симптоми липсват. Затова проактивната грижа и редовните прегледи са най-сигурният начин да се предотвратят тежки последици.

Гледайте видеото с целия разговор.