Проф. Кантарджиев: Много е мръсно в София - влизайки вкъщи, сменяйте обувките

"В момента имаме епидемична обстановка по отношение на грипа. Още не сме достигнали пика на разпространението, който очаквам да е следващата или по-следващата седмица. Най-засегнатите области са София, Варна, Бургас, Перник", заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че в момента в страната преобладава грип А, вариант H3. Над 95% от пробите са от подвариант К, който лесно се предава и е по-опасен за децата и хората над 65 години, уточни гостът.

Репродуктивното число на грипа не е много високо, един болен заразява двама, двама и половина. При варицелата един човек заразява 23-ма, каза проф. Кантарджиев в "Денят ON AIR".

При заразяване с грип бързо развиваме симптоми - до 24 часа.

Проф. Кантарджиев съветва всички още през есента да се ваксинират и да разберат от личния си лекар кои лекарства срещу грип трябва да имат вкъщи.

Проф. Тодор Кантарджиев подчерта, че антибиотиците са най-сполучливата група лекарства.

"Незнаещите говорят срещу антибиотиците. Те са спасили много повече човешки животи от другите лекарства. Антибиотик се дава, когато има усложнения на грипа от бактериално естество. Храчките при кашлица стават зеленикави, имаш бодежи в гърдите - веднага трябва да започнеш лечение с правилния антибиотик, който пречи на причинителите на пневмонията", обясни епидемиологът.

Експертът посочи, че на 100 хил. души един прави възпаление на мозъка с много тежки последици. На 1000-2000 болни от грип един прави грипна пневмония - кървави храчки и дихателна недостатъчност. Всеки пети прави бактериално усложнение.

"В Европа всяка година около 50 млн. души боледуват от грип, десетки хиляди умират. Най-малко 100 млн. души са били в контакт с вируса", съобщи проф. Кантарджиев.

Запитан защо нямаме култура на ваксиниране, гостът в студиото на Ганиела Ангелова отговори, че такива са интересите - "някой има интерес да има много болни и да се харчат пари за лекарства".

"Ваксината против грип е 20-30 лв. Аз си купих за 30 лв. Медикаментите са стотина лева, ако е без усложнения. След това цяла година ще си имаш хапчета", отбеляза проф. Кантарджиев.

"Много е мръсно около кофите за смет. Влизайки вкъщи, винаги сменяй обувките, не бива да влизаш с тях вкъщи. Преди 3 месеца предупредих, че трябва да се вземат мерки срещу плъховете и мишките. Хубаво е малко да се чисти около кофите. За пръв път от 60 години виждаме да се оставят листата да гният по улиците. Реална е заплахата от инфекции", алармира епидемиологът.