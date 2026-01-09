От юли 2026 г.: Ваксината срещу варицела става задължителна

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния “Държавен вестник“.

Ваксината е безплатна.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация. / БТА