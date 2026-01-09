IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От юли 2026 г.: Ваксината срещу варицела става задължителна

Имунизацията е задължителна за родените след 1 януари 2025 г.

09.01.2026 | 10:10 ч.
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния “Държавен вестник“. 

Ваксината е безплатна. 

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация. / БТА

 

варицела ваксина задължителна имунизация Министерство на здравеопазването деца имунизационен календар
