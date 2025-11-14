Извършиха първите бъбречни трансплантации в историята на ВМА

Извършиха първите в историята на Военномедицинската академия (ВМА) бъбречни трансплантации.

Сложните интервенции бяха осъществени от екипа на Катедра „Урология и нефрология” под ръководството на проф. д-р Илия Салтиров.

Реципиентите са 21-годишен мъж и 42-годишна жена.

„Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина. Постигнахме резултат, който е плод на години целенасочен труд, обучение и дисциплина. Благодаря на всички колеги, които не спряха да вярват, че можем да направим още една крачка напред. Нашите екипи преминаха обучение и специализации във водещи световни центрове. Винаги сме следвали пътя на най-добрите, черпили сме техния опит и сме го прилагали у нас с една единствена цел – да осигурим на българските пациенти най-висок стандарт на лечение“, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Признателност за професионализма се изказва на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, на имунолозите от УМБАЛ „Александровска“, както и към ИА „Медицински надзор“ и дежурния екип в МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище за перфектната организация при експлантацията на органите.