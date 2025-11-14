Тази подправка подобрява дишането и метаболизма ни

Той става все по-предпочитан за ежедневна консумация, тъй като има много разнообразни начини да го добавим към менюто си. Джинджифилът – ароматен, приятно пикантен, подправката, която можем да ползваме сушена или като свеж корен.

Богат е на летливи масла и активни фенолни съединения. Джинджифилът е подходящ за консумация през цялата година, но е особено полезен през есента и зимата, когато е важно да стоплим тялото си отвътре навън. Харесваме го в есенните сладки с канела, смутитата, азиатските ястия и т. н.

Защо той е особено полезен за здравето в сезона на падащите листа и снежинките?

1. Подсилва имунната система – Джинджифилът съдържа антиоксиданти и противовъзпалителни вещества, като гингерол. За тях е известно, че подпомагат отбранителните функции на тялото, особено в сезона на настинки и грип.

2. Помага да се възстановим по-бързо по време на настинки и грип – Чай от или с джинджифил, може да облекчи неразположенията в гърлото, да намали носна или гърлена конгестия и да подпомогне дишането. Коренът от джинджифил е чудесна добавка към витаминозните фрешове.

Източник: Коя е подправката, която се грижи за сърцето и метаболизма през зимата?