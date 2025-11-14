Грипът идва: Слагането на маска е елементарна мярка, всеки може да я спазва

Епидемиологът д-р Петър Марков сподели, че ноември месец все още е подходящ да се ваксинираме срещу грип. Ваксината е препоръчителна за лицата над 65-годишна възраст. Медицинският специалист заяви, че грипът е респираторен синцитиален вирус, който се наблюдава от Европейския център за контрол на болестите.

В предаването “България сутрин” преподавателят в лондонското училище по хигиена и тропична медицина добави, че към момента нивата на грип на ниски, но с тенденция да вървят нагоре. В същото време се наблюдава намаляване на случаите на COVID-19.

Д-р Марков е категоричен, че хората масова подценяват рисковете от грип, а те могат да бъдат много тежки, когато човек има и придружаващи заболявания. Епидемиологът уточни, че човек се заразява с грип веднъж на няколко години.

"Думата грип е влязла в общественото създание като настинка. Обикновено грипът протича с много тежка температура, не може да се свали с дни. Човек се чувства много зле, не може да се надигне от леглото с дни", обясни част от признаците д-р Марков.

Епидемиологът призова хората да избягват места с големи струпвания, а ако ние имаме симптоми и сме болни - да не излизаме, а носенето на маски е елементарна мярка, която всеки може да спазва.

Ваксини

Пред Bulgaria ON AIR д-р Марков сподели, че все повече хора се подвеждат по дезинформации във връзка с ползите от ваксините.

"Ваксинацията срещу един вирус не прави имунитета по-слаб. Бори се с множество бактерии, които попадат през кожата, очите, устата. Имунитетът работи през цялото време, ваксината не е по-различна от това", разясни специалистът.

Вируси, пренасяни от комари

През последните години двойно скачат случаите на предавани чрез комари зарази. "Става само чрез ухапване от комари, често човек не знае, че е заразен. Денга инфекцията често преминава асимптоматично. И да нямаме симптоми, инфекцията може да бъде поета от комари и да я пренесат на други хора", предупреди епидемиологът.

Най-честите случаи са в Италия, Франция, Испания.

Гледайте видеото с целия разговор.