Кое е най-подходящото време за консумация на протеин?

Протеинът често се обсъжда по отношение на количеството, което ни е необходимо, но времето на прием също може да повлияе на начина, по който организмът го използва. От възстановяването на мускулите и метаболизма до контрола на апетита и здравословното остаряване – правилното разпределение на протеина през деня подпомага оптималните резултати. Не е нужно всичко да е перфектно, но няколко основни принципа могат да ви помогнат да извлечете максимума от този важен хранителен елемент.

Защо времето за прием на протеин е важно?

Протеинът осигурява аминокиселини – градивните елементи, които тялото използва за възстановяване на тъканите, изграждане на мускули, поддържане на хормоналния баланс и имунната система.

Организмът не съхранява протеина както мазнините или въглехидратите, затова редовният му прием през деня е по-полезен от концентрирането му в едно хранене. Разпределеният прием стимулира синтеза на мускулен протеин няколко пъти дневно, подпомага стабилните енергийни нива и подобрява чувството за ситост.

Приемът на протеин на закуска често се подценява, но може да има силен ефект върху апетита и енергията.

Закуска, богата на белтъчини, помага за ограничаване на междинните похапвания, като забавя храносмилането и стабилизира кръвната захар. Тя осигурява аминокиселини след нощния период без храна и подпомага поддържането на мускулите и умствената концентрация. За хората, които се стремят към контрол на теглото или балансирана енергия, протеинът сутрин улеснява по-добрите избори през деня.

