Новият вариант на грипа у нас води до бързо развиващи се пневмонии

Областите Варна и Добрич вече обявиха грипна епидемия, а още пет са на прага. Сблъскваме се с нов субвариант на грипа, който бързо се развива и води до пневмонии.

Проф. Радка Аргирова подчерта, че при него „вирусът по-лесно навлиза и обхваща по-голям брой клетки“, като специфичното е, че той „напада не само клетките на горните дихателни пътища, но и малко по-надолу - белите дробове и алвеолите“.

Тя предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите „трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“. Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение.

„До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя пред Нова тв, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.

Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна.

Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите между 7 и 16 години, които са основни разпространители.

Проф. Аргирова коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне.