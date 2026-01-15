IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

От 19 януари: Грипна епидемия и в Добрич

От понеделник учениците преминават към онлайн обучение

15.01.2026 | 17:22 ч. 0
БГНЕС

След Варна, грипна епидемия вече е обявена и в Добрич и региона. Решението влиза в сила от понеделник 19 януари, съобщава Нова тв.

Ден след като първите мерки срещу грипа влязоха в сила за цялата Варненска област, днес се събра и щабът, който следи ситуацията в Добрич. Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Добрич опашките за момента не са дълги. Въпреки това броят на заболелите расте и здравните експерти в региона се събират още днес, за да решат дали е време да се предприемат мерки срещу размаха на грипа на местно ниво.

“Вчера разговарях със служител на РЗИ и е достигнато високо ниво. По-рядко и с по-малко симптоми са възрастните над 18 години. Най-много са болните в ученическа възраст“, обясни д-р д-р Стелиян Щерев, председател на регионалната колегия на ОПЛ – Добрич.

 

