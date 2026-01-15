От 19 януари: Грипна епидемия и в Добрич

След Варна, грипна епидемия вече е обявена и в Добрич и региона. Решението влиза в сила от понеделник 19 януари, съобщава Нова тв.

Ден след като първите мерки срещу грипа влязоха в сила за цялата Варненска област, днес се събра и щабът, който следи ситуацията в Добрич. Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Добрич опашките за момента не са дълги. Въпреки това броят на заболелите расте и здравните експерти в региона се събират още днес, за да решат дали е време да се предприемат мерки срещу размаха на грипа на местно ниво.

“Вчера разговарях със служител на РЗИ и е достигнато високо ниво. По-рядко и с по-малко симптоми са възрастните над 18 години. Най-много са болните в ученическа възраст“, обясни д-р д-р Стелиян Щерев, председател на регионалната колегия на ОПЛ – Добрич.