Доц. Кунчев: Грипна епидемия на национално ниво едва ли ще има

От следващата седмица ще започне нормализацията с грипа във Варна - това се очаква. Възможно е в някои области междусрочната ваканция да помогне за заболеваемостта. Но се действа на локален принцип - регионалните управления за образованието и регионалните здравни инспекции. Грипна епидемия на национално ниво едва ли ще има - защото нещата вървят различно в различните области. Това заяви доц. Ангел Кунчев в ефира на БНТ.

Кунчев припомни, че тази година грипният вирус е претърпял 6 големи мутации и това го е отдалечил от вариантите, предвидени в сезонните ваксини. Ако ще говорим за обществен имунитет, трябва покритие с ваксини над 75%, за много болести над 90%.

На въпрос за назалните противогрипни ваксини специално за деца, инспекторът каза, че 2025 година е увеличен вносът с 50%, но явно и това не е било достатъчно - съответно той се надява догодина да бъде различно, да е взета поука.

Само антивирусните препарати влияят на вируса, не просто на симптомите - те блокират репликацията на вируса в тялото. Не може обаче те да заместят ваксината, не може да се вземат и много дълго, не може да се вземат профилактично, уточни за пореден път доц. Кунчев.

Що се отнася до това дали може да се разболееш пак от грип "в един сезон", държавният здравен инспектор каза, че не е възможно да се разболееш от същия щам, само от друг. Но в един сезон един щам доминира като цяло, чак към края на сезона се появяват повече други щамове.