Зелен грах - за стабилна кръвна захар и здраво сърце

Зеленият грах може да изглежда скромен, но хранителната му стойност е впечатляваща. Често остава в сянката на по-модерни суперхрани, а всъщност предлага ценна комбинация от растителен протеин, фибри, витамини и минерали. Той е подходящ както за поддържане на общото здраве, така и за женското хормонално равновесие, по-леко протичане на месечния цикъл и контрол на теглото. Освен това е лесен за приготвяне и се вписва в разнообразни ястия.

1. Хранителна стойност – концентрирано полезно съдържание

Една умерена порция сварен зелен грах осигурява малко калории, но значително количество хранителни вещества. Той съдържа растителен протеин, който подпомага мускулите и засищането, както и фибри за добро храносмилане. В състава му се откриват витамини A, C и K, витамини от група B, както и минерали като желязо, магнезий и калий. Именно тази комбинация прави граха едновременно засищащ и хранително богат.

2. Подкрепа за храносмилането и чревния баланс

Фибрите в зеления грах играят ключова роля за нормалната работа на храносмилателната система. Те подпомагат редовното изхождане и създават благоприятна среда за полезните чревни бактерии. Добре балансираният микробиом е важен не само за храносмилането, но и за усвояването на хранителните вещества.

При жените здравите черва могат индиректно да подпомогнат и хормоналния баланс, тъй като част от чревните бактерии участват в метаболизма на естрогена.

