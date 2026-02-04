Лекар: Много от онкологичните заболявания са лечими със съвременните методики

Днес отбелязваме Световния ден за борба с рака, поставяйки акцент върху превенцията.

"Това е заболяване, което не бива да бъде стигматизирано. Пациентите трябва да бъдат информирани. Хората трябва да знаят какъв начин на живот да водят, за да не се диагностирицат въобще с онкологично заболяване", каза медицинският онколог д-р Таня Златанова пред Bulgaria ON AIR.

Тя подчерта, че трябва да живеем балансирано, умерено, да спазваме препоръките на своите личните лекари, да имаме доверие в лекарите като цяло.

Най-честите рискови фактори за възникване на онкологично заболяване:

тютюнопушене

затлъстяване

намалена физическа активност

прекалена злоупотреба с алкохол

"Трябва да бъдем отговорни и да намалим максимално тези рискови фактори, особено ако имаме преки родственици с онкологични заболявания", изтъкна д-р Златанова.

Тя добави, че за някои онкологични заболявания има доказана наследственост. По думите ѝ не всички мутации са известни на лекарите, но голям процент от тях са известни на медицината.

Необходима е редовна профилактика

"По принцип ракът е заболяване на по-възрастните хора и най-често се диагностицира след 50 или 60-годишна възраст", обърна внимание д-р Златанова.

Тя призова мъжете над 50 години и жените още около 20-30-годишна възраст да се изследват редовно - всяка година.

Ако нещо ново се е появило в тялото ни, по-добре е по-рано да го установим и да не чакаме, отбеляза д-р Златанова.

Оказва се, че все повече пациенти се информират обстойно, но онкологът препоръчва да не инициираме сами изследвания.

"Диагностиката и лечението се подобряват с всяка изминала година. Имаме чудесни лекари и апаратура. Някои заболявания се откриват късно, защото пациентът закъснява с прегледа при лекар. В повечето случаи е нещо банално, което е лесно лечимо. Много от онкологичните заболявания са лечими със съвременните методики", коментира гостът.

Д-р Златанова алармира, че в България е критична разпокъсаността на здравната система - пациентите не са правилно насочени, някои от болниците са много тясно специализирани.

Малко повече биомаркерно тестуване, защото този проблем не е изчистен откъм гледна точка на Здравната каса. Процесът е бавен, каза онкологът.