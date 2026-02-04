Лекар: Много от онкологичните заболявания са лечими със съвременните методики

Днес отбелязваме Световния ден за борба с рака, поставяйки акцент върху превенцията.
"Това е заболяване, което не бива да бъде стигматизирано. Пациентите трябва да бъдат информирани. Хората трябва да знаят какъв начин на живот да водят, за да не се диагностирицат въобще с онкологично заболяване", каза медицинският онколог д-р Таня Златанова пред Bulgaria ON AIR.
Тя подчерта, че трябва да живеем балансирано, умерено, да спазваме препоръките на своите личните лекари, да имаме доверие в лекарите като цяло.
Най-честите рискови фактори за възникване на онкологично заболяване:
тютюнопушене
затлъстяване
намалена физическа активност
прекалена злоупотреба с алкохол
"Трябва да бъдем отговорни и да намалим максимално тези рискови фактори, особено ако имаме преки родственици с онкологични заболявания", изтъкна д-р Златанова.
Тя добави, че за някои онкологични заболявания има доказана наследственост. По думите ѝ не всички мутации са известни на лекарите, но голям процент от тях са известни на медицината.
Необходима е редовна профилактика
"По принцип ракът е заболяване на по-възрастните хора и най-често се диагностицира след 50 или 60-годишна възраст", обърна внимание д-р Златанова.
Тя призова мъжете над 50 години и жените още около 20-30-годишна възраст да се изследват редовно - всяка година.
Ако нещо ново се е появило в тялото ни, по-добре е по-рано да го установим и да не чакаме, отбеляза д-р Златанова.
Оказва се, че все повече пациенти се информират обстойно, но онкологът препоръчва да не инициираме сами изследвания.
"Диагностиката и лечението се подобряват с всяка изминала година. Имаме чудесни лекари и апаратура. Някои заболявания се откриват късно, защото пациентът закъснява с прегледа при лекар. В повечето случаи е нещо банално, което е лесно лечимо. Много от онкологичните заболявания са лечими със съвременните методики", коментира гостът.
Д-р Златанова алармира, че в България е критична разпокъсаността на здравната система - пациентите не са правилно насочени, някои от болниците са много тясно специализирани.
Малко повече биомаркерно тестуване, защото този проблем не е изчистен откъм гледна точка на Здравната каса. Процесът е бавен, каза онкологът.