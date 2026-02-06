Мощните билки, които ни пазят от грипа

С понижаването на температурите и скъсяването на дните имунната ни система често е подложена на по-голямо натоварване. Макар че не съществува вълшебно средство срещу сезонните вируси, както традиционната медицина, така и съвременните изследвания обръщат внимание на редица билки, които могат да подпомогнат естествените защитни сили на организма. Включването на определени билки в ежедневието – особено под формата на затоплящи чайове, отвари или като добавка към храната – може да помогне на тялото да се справя по-добре през студените месеци.

Мощни билки за подкрепа на имунната система

По-долу можете да се запознаете с някои от най-използваните и добре проучени билки, които традиционно се прилагат за подкрепа на организма по време на сезонни инфекции:

1. Ехинацея – билката за първа защита

Ехинацеята е една от най-популярните билки за имунна подкрепа. Смята се, че стимулира активността на имунните клетки и може да помогне за по-кратка продължителност или по-леки симптоми на настинка, ако се използва още при първите признаци.

Как да се използва:

Пригответе чай от ехинацея още при първото дразнене в гърлото или усещане за отпадналост. Предлага се също под формата на тинктури и капсули.

