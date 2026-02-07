Как и колко пъти седмично да тренираме, ако сме над 40 години?

"Колкото по-рано започнем да спортуваме, толкова по-добре. След 40 години е много важно, тъй като започва процес на загуба на мускулна маса. От нас зависи да го прекратим, а ние можем с тренировките. Никога не е късно, мускулите може да се развият дори на 60-70 години", каза фитнес инструкторът Стоян Красимиров в съботното издание на "България сутрин".

Тренировките за хората над 40 години

След 40 години е възможно човек да има различни здравословно проблеми. Дори да няма, хубаво е да има превенция, посочи още гостът и апелира да се допитваме до специалист.

"Задължително е преди това да се обърнат към здравен специалист. Ако не спортуваме и не правим достатъчно упражнения, тогава идва загубата на мускулна маса. Не зависи толкова от възрастта, колкото от нашето поведение", обясни Красимиров.

Фитнес инструкторът отбеляза, че след 40 години е хубаво да правим и кардио, и силови тренировки.

Тренировките, по думите му, са превенция срещу сърдечносъдови заболявания, диабет.

Опит да избягаме от стреса в ежедневието

"В днешно време има жесток проблем със стреса, хората са постоянно притеснени. Кортизолът е повишен, което води до много хормонални проблеми. Хората изчакват този пиков момент да дойдат. Ако се задържат и преминат границата от първите дни - успяват", подчерта Красимиров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него сме свикнали да получаваме всичко бързо, но в залата трябва да имаме търпение, за да си заслужават резултатите.

"Има хората, които идват да тренирам само за здраве, други искат невъзможното... Хората са по-капризни, знаят какво искат и си го гонят", посочи инструкторът.

Колко пъти седмично да тренираме?

Стоян Красимиров препоръчва да тренираме между 2 и 4 дни.

"Възстановяването е изключително важна част, особено за хората над 40 години. Хормонът на растежа тогава пада, ставите и сухожилията по-трудно се възстановяват. Когато дадем време на това, тогава предотвратяваме контузии", разясни фитнес инструкторът.

По думите му не ни е нужен фитнес, той е просто удобство. Истината е, че ни трябва съпротивление - с ластици, със собствено тегло, плуване...

"Харесвам фитнес залите, общуването с хората отстрани те зарежда", сподели Красимиров.

Той обърна внимание, че мъжете са тези, които тренират повече и се интересуват от здравословен начин на живот.

"Задължително е да слушаме тялото си, основополагащо е да си поставяме цели", завърши Красимиров.

Гледайте целия разговор във видеото