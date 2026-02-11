Трансплантираха бъбреци на двама мъже след донорска ситуация в Силистра

Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 57-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на МБАЛ – Силистра АД, с координатор д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов.



Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет C-27J „Spartan“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екип, който експлантира органите.



В резултат на това в УМБАЛ „Александровска“ медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи.

Единият реципиент е на 63 години от Ботевград и е на хемодиализно лечение от 5 години. Другият мъж е на 61 години от гр. Попово, на хемодиализно лечение от 7 години. След интервенцията трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва на Министерството на отбраната и на екипите на лечебните заведения.