Мушици в очите: защо се появяват и има ли начин да повлияем процеса?

Почти всеки човек след 35-годишна възраст поне веднъж е забелязвал малки черни точици или нишки, които „плуват“ в зрителното поле. Те се движат, когато движим очите си, и сякаш бягат, когато се опитаме да ги фокусираме. В ежедневието ги наричаме „мушици“, а в медицината – помътнявания на стъкловидното тяло (vitreous floaters).



В повечето случаи те са част от естествения процес на стареене на окото. Но какво всъщност стои зад тях?

Какво се случва вътре в окото?

Стъкловидното тяло е прозрачна, гелообразна структура, която изпълва вътрешността на окото. Състои се основно от вода, колагенови влакна и хиалуронова киселина.

С възрастта тази структура постепенно се променя – гелът започва да се втечнява, а колагеновите влакна могат да се агрегират (слепват). Именно тези микроскопични „кондензации“ хвърлят сянка върху ретината и създават усещането за плаващи точки.

Научните публикации през последните години все по-често свързват този процес с оксидативния стрес – натрупване на свободни радикали, които увреждат протеиновите структури в окото.

Ролята на оксидативния стрес

Свободните радикали са нестабилни молекули, които се образуват под въздействие на:

· UV радиация

· замърсяване

· тютюнопушене

· метаболитни заболявания като диабет

Когато антиоксидантната защита на организма отслабне, те могат да променят структурата на колагена и хиалуроновата киселина в стъкловидното тяло. Това ускорява процесите на втечняване и образуване на помътнявания.

Офталмологични обзорни статии описват оксидативния стрес като ключов механизъм както при катаракта, така и при дегенеративни промени в стъкловидното тяло.

Къде се вписва калиевият йодид?

Калиевият йодид от десетилетия се използва в офталмологичната практика. Причината е неговият антиоксидантен потенциал.

Експериментално изследване, публикувано през 2004 г. в PubMed, показва, че приложението на йодид намалява развитието на селенит-индуцирана катаракта при животински модел с приблизително 50%. Авторите свързват този ефект именно с редуциране на оксидативния стрес.

Макар проучването да е върху лещата, механизмът е сходен – става дума за защита на прозрачни протеинови структури от окислително увреждане.

В клиничната практика капките с калиев йодид се използват при дегенеративни помътнявания на очните среди, включително стъкловидното тяло. Биологичната логика е ясна: ако се намали оксидативният натиск, може да се ограничи прогресията на структурните промени.

Важно е обаче да се подчертае – към момента няма големи рандомизирани клинични проучвания, които категорично да доказват „разтваряне“ на вече съществуващи мушици. Ефектът се разглежда по-скоро като подпомагащ и стабилизиращ процеса.

Комбинацията с натриев хиалуронат

В състава на Calimel Clear освен калиев йодид (5 mg/ml) присъства и натриев хиалуронат (1 mg/ml).

Хиалуронатът:

· стабилизира слъзния филм

· подобрява хидратацията

· намалява усещането за сухота и дразнене

Макар да не достига директно до стъкловидното тяло, той повишава комфорта и създава по-стабилна среда на очната повърхност.

Какво е реалистично да очакваме?

При леки и ранни дегенеративни промени:

· възможно е забавяне на прогресията

· стабилизиране на състоянието

· намаляване на субективния дискомфорт

Капките не са заместител на хирургично лечение и не премахват механично вече оформени големи помътнявания. Но могат да бъдат част от консервативния подход при начални симптоми.

Кога мушиците не са безобидни?

Повечето случаи са доброкачествени. Но внезапна поява на множество нови точки, светкавици или „сянка“ в периферното зрение изисква незабавна консултация с офталмолог, тъй като може да е признак на отлепване на ретината.

Източници

· Protection by iodide of lens from selenite-induced cataract. PubMed, 2004.

· American Academy of Ophthalmology – Eye Floaters and Vitreous Changes.

· Cleveland Clinic – Vitreous degeneration and floaters.

· Обзорни публикации относно ролята на оксидативния стрес при очни дегенеративни процеси.