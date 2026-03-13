С около 30% са поскъпнали стоматологичните услуги

С 25-30% са поскъпнали стоматологичните услуги в страната за три месеца - от декември до края на февруари, показва сравнителен анализ на ценоразписите на зъболекарски практики в страната.

За поскъпването призна и председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов, пише Труд. “Ръстът на цените е свързан с инфлацията, с всички промени, които настъпват в нашата страна, с изискванията и условията, при които ние упражняваме нашата професия, но в никакъв случай не става дума за двойно поскъпване”, подчерта Миланов.

Поскъпване с 45-50% има според данни на Евростат, но шефът на стоматолозите подчерта, че данните са за период от 2021 година - т. е. за пет години.

Според Миланов поскъпването за последните три месеца е не повече от 10%. Той подчерта, че цените на услугите, покривани от Националната здравноосигурителна каса, не са променяни.

“Цените, които са по НЗОК, не са променени по никакъв начин, тъй като няма нов национален рамков договор, няма бюджет, така че изобщо не може да се говори дори и по Националната здравноосигурителна каса за увеличаване на някакви цени”, посочи той.

Всички услуги, които касата плаща - пломба (с химичен композит), вадене на постоянен зъб с упойка, или общо 3 процедури годишно - се доплащат от пациентите. За лечение на кариес пациентите в София доплащат 60-90 евро, в зависимост от вида пломба. За изваждане на зъб вместо посоченото от НЗОК доплащане в размер на 4 лв. или 2 евро се доплащат 8 евро.

Ако зъбът е дълбокоразрушен пациентът доплаща 120 евро

Съществуват и съществени разлики между цените за зъболечение в различни градове на страната. Стоматолози твърдят, че в момента има и вътрешен стоматологичен туризъм в търсене на по-евтини услуги. В София лечението на кариес и поставянето на фотополимерна пломба е между 85 и 115 евро, а в Благоевград същата услуга се предлага за 70-100 евро. При лечението на пулпит също има съществени разлики в цените. В София за кътник се плаща между 335-370 евро, а в Благоевград - 245-280 евро.

По-високите цени стоматолозите обясняват с поскъпване на материалите, повечето от които са вносни. Увеличение има и на наемите, които голяма част от специалистите плащат за кабинетите или клиниките, в които работят. Прогнозата е, че цените на този тип услуги ще продължават да растат.