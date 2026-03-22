Риск от сърдечно-съдова смърт: 9% по-висок ако пием бира, 21% по-нисък ако консумираме вино

Високият прием на алкохол е свързан с по-лоши здравословни резултати, независимо от вида напитка, но ново изследване показва, че ефектите от ниската до умерена консумация може да зависят от това какво пият хората.

Спиртните напитки, бирата и сайдерът са свързани с по-висок риск от смъртност, докато виното е свързано с по-нисък риск.

Умерените консуматори на вино, например, са имали 21% по-нисък риск от сърдечно-съдова смърт, докато дори ниският прием на други видове алкохол е бил свързан с 9% по-висок риск.

Констатациите, които ще бъдат представени на годишната научна сесия на Американския колеж по кардиология, се основават на данни от повече от 340 000 възрастни от Обединеното кралство в британската биобанка между 2006 и 2022 г.

Участниците са групирани според приема си, измерен в грамове чист алкохол на ден и на седмица, и са проследявани средно повече от 13 години.

В сравнение с никога или от време на време пиещите, тежко пиещите са с 24% по-склонни да умрат от каквато и да е причина, с 36% по-склонни да умрат от рак и с 14% по-склонни да умрат от сърдечни заболявания.

При по-ниски нива на консумация обаче се появяват разлики в зависимост от вида алкохол. Консумацията на спиртни напитки, бира или сайдер е свързана с по-висок риск от смърт, докато същото ниво на консумация на вино е свързано с по-нисък риск.

"Тези резултати идват от общото население, а при определени групи с висок риск, като хора с хронични заболявания или сърдечно-съдови състояния, рисковете могат да бъдат дори по-високи", казва Чен пред Euronews. "Нашите открития помагат за изясняване на противоречиви доказателства относно ниската до умерена консумация на алкохол. Тези открития могат да помогнат за прецизиране на насоките, като се подчертава, че здравните рискове от алкохола зависят не само от количеството консумиран алкохол, но и от вида на напитката."

Изследователите казват, че разликите могат да се обяснят със съединения, открити във виното, като полифеноли и антиоксиданти, както и с по-широки фактори, свързани с начина на живот.

Виното обикновено се консумира често с храна и от хора с по-здравословен начин на живот, докато бирата, сайдерът и спиртните напитки са по-често свързани с по-лошо качество на диетата и други рискови фактори.

"Взети заедно, тези фактори показват, че видът алкохол, начинът на консумация и свързаният с него начин на живот допринасят за наблюдаваните разлики в риска от смъртност", допълва Чен.

Но проучването има своите ограничения

То е наблюдателно, което означава, че не може да докаже причинно-следствена връзка, а приемът на алкохол е бил самоотчитан в началото на проучването, без да се отчитат промените във времето.

Участниците в британската биобанка също така са склонни да бъдат по-здрави и по-богати от общото население, което може да ограничи доколко широко се прилагат резултатите. Поради това изследователите казват, че ще са необходими рандомизирани проучвания, за да се разберат по-добре истинските ефекти на различните видове алкохол.

Нарастващи доказателства за риска от алкохола

Проучването допълва нарастващия набор от доказателства, които предполагат, че дори умерената консумация на алкохол носи рискове.

Миналата година изследване, публикувано в BMJ Evidence-Based Medicine, подчерта потенциалното въздействие на алкохола върху здравето на мозъка. Това проучване, включващо около 560 000 души във Великобритания и САЩ, установи, че по-голямата консумация на алкохол е свързана с по-висок риск от деменция.

"За всеки, който реши да пие, нашето проучване показва, че по-голямата консумация на алкохол води до по-висок риск от деменция", каза в изявление Стивън Бърджис, статистик от университета в Кеймбридж.

Друго предишно проучване, използващо мозъчни сканирания, установи, че пиенето на една или две единици алкохол на ден е свързано с намаляване на обема на мозъка и промени в неговата структура, което може да е свързано със загуба на паметта и деменция.