ВМА организира акция за кръводаряване на Цветница

Всеки може да се включи във временния пункт в столичния храм "Рождество Христово"

30.03.2026 | 16:52 ч. 0
В деня на големия християнски празник Цветница (Вход Господен в Йерусалим) на 5 април ще се състои традиционната кръводарителска акция под наслов „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“, съобщиха от Военномедицинската академия (ВМА), която е организатор на инициативата.

Кампанията се организира от Военномедицинска академия (ВМА). Всеки, който желае да се включи, може да го направи от 10:00 до 15:00 часа във временния пункт за кръводаряване в столичния храм „Рождество Христово“, ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“ № 7.

Организаторите отправят призив към всички вярващи и съпричастни хора – нека в този светъл ден дойдат на празничната служба, да вземат върбова клонка за здраве и благословение и да направят едно истински значимо добро дело – да дарят кръв и да спасят човешки живот.

Кой може да дарява кръв?
• Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, след преценка от лекар, че е в добро здраве.
• Необходимо е телесното тегло да бъде над 50 кг.
• Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти годишно, а жените – до 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.
Медиците напомнят, че желаещите да дарят кръв трябва да са закусили и добре отпочинали.

