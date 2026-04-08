6 знака, че сте дехидратирани

Поддържането на добра хидратация е от решаващо значение, за да се чувстваме добре, да сме енергични, да задържаме по-малко излишни течности. Като се има предвид, че тялото е съставено от около 70% вода, то се нуждае от вода, за да функционира на много нива.

През целия ден ние естествено използваме и губим вода, като се потим, уринираме, издишваме и всъщност не можем сами да произведем повече от нея. Следователно, разчитаме на външни източници, за да балансираме загубата. Когато губите повече вода, отколкото приемате, това се счита за дехидратация.

Освен сухата и вяла кожа, кои са другите признаци, че може би сте дехидратирани, дори когато не сте жадни?

Имате лош дъх

Причините за лош дъх може да са много, включително дехидратация. Защо? Защото слюнката има антибактериални свойства, а отделянето ѝ зисква консумация на вода.

Когато сте дехидратирани, производството на слюнка намалява, защото тялото ви трябва да извърши хидратационен триаж и да пренасочи течностите към местата с по-висок приоритет. Способността за борба с причиняващите миризма микроби в устата ви може да не е ефективна, когато сте дехидратирани, което причинява появата на лош дъх.

Усещате глад

Невинаги, когато усещаме, че ни се хапва нещо, особено солено, сме гладни, смятат специалисти. Важно е да обърнем голямо внимание на тялото си и да научим разликата и то не защото не трябва да ядем, а защото тялото ни се опитва да ни каже, че се нуждае от вода.

Следващия път, когато се почувствате гладни, но не сте сигурни защо, може би току-що сте яли или обикновено не се чувствате гладни по това време, запитайте се дали не сте дехидратирани. Изпийте чаша вода и изчакайте около 15 минути. Ако все пак сте гладни, разбира се, хапнете.

Източник: Знаци, че сте дехидратирани, дори да не сте жадни