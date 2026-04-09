5 навика, които намаляват риска от инфаркт

Сърдечните заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб. Не можете да промените някои рискови фактори, свързани с тях, като например фамилна обремененост, пол или възраст. Но можете да предприемете много други стъпки, за да намалите риска от сърдечносъдовите заболявания. Кои са те?

Не пушете

Едно от най-добрите неща, които можете да направите за сърцето си, е да спрете да пушите или да използвате продукти, съдържащи тютюн. А ако не пушите, не забравяйте да стоите далеч от пасивното пушене. Цигареният дим понижава нивата на кислород в кръвта, което повишава кръвното налягане и сърдечната честота.

Това е така, защото сърцето трябва да работи по-усилено, за да доставя достатъчно кислород на тялото и мозъка. Има обаче и добри новини. Рискът от сърдечни заболявания започва да намалява само ден след отказване от тютюнопушенето. След една година без цигари рискът от сърдечни заболявания спада с до около 50% в сравнение с риска при човек, който пуши. Без значение колко дълго или колко сте пушили, ще започнете да подобрявате здравето си веднага щом спрете.

Движете се

Стремете се към поне 30 до 60 минути активност дневно. Редовната ежедневна физическа активност може да намали риска от сърдечни заболявания. Физическата активност помага за контролиране на теглото ви. Тя също така намалява шансовете за развитие на други състояния, които могат да натоварят сърцето. Те включват високо кръвно налягане, висок холестерол и диабет тип 2. Ако не сте били активни от известно време, може да се наложи бавно да се придвижвате към тези цели.

