BGONAIR Live Новини Днес | 46

МЗ: Общо 153 са случаите на морбили в страната

Нови четири случая са докладвани във вторник

22.04.2026 | 11:09 ч. 8
БГНЕС

Общо 153 са случаите на морбили в страната, показват данните към 21 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

Новите четири случая са докладвани във вторник. По един заболял има в областите Враца, Ловеч, Плевен, както и в София-град. Новозаразените са на възраст 10-48 г.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени повече от 19 580 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Имунизацията е задължителна и се прилага след навършване на 13-мечесечна възраст и след навършване на 12-годишна възраст.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив.

Инфекцията е обхванала най-малко 7 области в страната. Само за последната седмица са регистрирани 37 нови случая.

