Търговия с вот и здраве: държавата под двойна атака

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и едно общество от търговията с демокрация. Това заяви слежубният министър-председател Андрей Гюров в началото на седмичното правителствено заседание.

Гюров изрази съжаление, че това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг по-тих, по-незабележим и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси и отново цената се плаща от българските граждани, посочи той.

Премиерът подчерта, че гражданите плащат не само чрез здравните си вноски, но и „буквално със самото си здраве“. Той посочи, че въпреки очакванията на лекарите и медицинските сестри за повече средства, системата е структурирана така, че да бъде източвана, което пречи на реалната помощ за пациентите.

Гюров съобщи, че здравният министър доц. Околийски е докладвал за случаи, в които болници използват практики не за по-добро лечение, а за по-големи печалби. Като пример беше дадена значителна разлика в цените на едно и също лекарство – от 23 000 лева в една болница до 125 000 лева в друга.

„Това е само от едно лекарство, само от един пациент. Можете да си представите какво означава това при всички пациенти“, отбеляза премиерът и добави, че най-тревожното е, че тези практики се оказват напълно законни.

Той акцентира и върху факта, че българските пациенти са на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване, което според него не е случайност, а резултат от система, позволяваща печалба от болката на хората.

„Това не е само икономически, финансов или политически проблем – това е морален проблем“, заяви Гюров и подчерта, че обществото вече е поставило ясна граница, която не трябва да бъде преминавана.