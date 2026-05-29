СЗО обяви първи възстановен пациент с ебола

Световната здравна организация съобщи за потвърден случай на пациент, който се е възстановил от вируса ебола. Случаят е от град Гома, намиращ се в източната част на Демократична република Конго.

Ан Ансия, изпълняващ длъжността представител на СЗО в ДРК, направи забележките по време на посещение в Гома, град, който понастоящем е под контрола на бунтовническата групировка "Движение 23 март“.

Потвърденият пациент се лекува в местна болница в "много положително“ състояние, а контактите му се "следят редовно“, каза Ансия.

Тя отбеляза, че настоящите дискусии са фокусирани върху здравната ситуация в града и мерките за засилване на наблюдението, управлението на случаите, проследяването на контактите и ангажирането на общността в отговор на епидемията от ебола, причинена от редкия щам Бундибуджо.

Хуманитарна помощ

Шест тона лични предпазни средства и шест тона лекарства са в транзит, като се очаква да бъдат транспортирани до Гома от Кигали, столицата на Руанда, с хуманитарен конвой, каза Ансия, добавяйки, че се оценяват нуждите за укрепване на диагностичния капацитет и лабораторната инфраструктура в Гома.

Тя също така подчерта, че реакцията трябва да се ръководи от науката и точна информация, предупреждавайки за слухове, които биха могли да предизвикат паника или безредици.

"Нуждаем се от приноса на населението, за да се справим с тази епидемия“, каза Ансия, призовавайки за сътрудничество на общността.

Според СЗО, от обявяването на епидемията на 15 май в три провинции са регистрирани над 900 предполагаеми случая и над 220 предполагаеми смъртни случая.