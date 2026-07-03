Да отглеждате собствени подправки на балкона е не само приятно хоби, но и чудесен начин винаги да имате подръка свежи аромати за готвене. Ето пет подправки, които са особено подходящи за балконско отглеждане:

Босилек

Босилекът е може би най-популярната подправка за отглеждане в саксии. Той обича много слънце и вода, като се нуждае от поне 5-6 часа пряка слънчева светлина дневно.

Може да отглеждате както обикновения зелен босилек, така и червения му сорт. Редовното подрязване на върховете ще стимулира по-буен растеж и ще ви осигури постоянна реколта през лятото.

Мащерка

Мащерката е изключително непретенциозна многогодишна подправка, която лесно понася засушаване и не изисква прекомерни грижи. Тя обича слънцето, но се справя добре и при по-малко светлина.

Освен за кулинарни цели, мащерката е чудесна за приготвяне на ароматен чай, полезен при настинки и кашлица. Отглежда се лесно в саксия и е подходяща дори за начинаещи.

Източник: 5 подправки, които можете да гледате на балкона