Подправки, които можете да гледате на балкона

Да отглеждате собствени подправки на балкона е не само приятно хоби, но и чудесен начин винаги да имате подръка свежи аромати за готвене. Ето пет подправки, които са особено подходящи за балконско отглеждане:
Босилек
Босилекът е може би най-популярната подправка за отглеждане в саксии. Той обича много слънце и вода, като се нуждае от поне 5-6 часа пряка слънчева светлина дневно.
Може да отглеждате както обикновения зелен босилек, така и червения му сорт. Редовното подрязване на върховете ще стимулира по-буен растеж и ще ви осигури постоянна реколта през лятото.
Мащерка
Мащерката е изключително непретенциозна многогодишна подправка, която лесно понася засушаване и не изисква прекомерни грижи. Тя обича слънцето, но се справя добре и при по-малко светлина.
Освен за кулинарни цели, мащерката е чудесна за приготвяне на ароматен чай, полезен при настинки и кашлица. Отглежда се лесно в саксия и е подходяща дори за начинаещи.
Източник: 5 подправки, които можете да гледате на балконаТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.