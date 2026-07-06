Откриха връзка между витамин С и здравето на мозъка

Изследователи откриха още едно доказателство, че храненето може да влияе върху начина, по който мозъкът старее, пише „Сайънс дейли“. В проучване, в което са участвали повече от 2000 възрастни японци, хората с по-ниски нива на витамин C в кръвта са имали по-малко сиво мозъчно вещество и по-слаби връзки във важна мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Макар че резултатите не доказват, че витамин C предпазва мозъка, те допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да играе роля за запазването на когнитивното здраве в по-късна възраст.

Изследването, ръководено от Харука Нагая от Университета в Хиросаки, Япония, е публикувано в списание PLOS One.

Предишни проучвания показват, че хората, които приемат повече витамин C, са по-малко склонни да развият когнитивни нарушения с напредването на възрастта. Досега обаче сравнително малко изследвания са разглеждали дали нивата на витамин C, измерени директно в кръвта, са свързани с физически промени в мозъка.

За да проучат този въпрос, изследователите анализирали изображения от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и проби от кръвна плазма на 2044 японци на възраст над 64 години.

Чрез ЯМР те измерили обема на сивото и бялото мозъчно вещество при всеки участник, като отчели разликите в общия размер на мозъка. Освен това изследвали свързаността в т.нар. мрежа на пасивния режим на работа на мозъка (default mode network) – група от взаимосвързани мозъчни области, която играе важна роля за вниманието, автобиографичната памет и други когнитивни функции.

След като отчели влиянието на други фактори, които също могат да се отразят на здравето на мозъка, включително възрастта, нивото на образование и физическата активност, изследователите установили последователна закономерност. Участниците с по-ниски нива на витамин C в кръвната плазма обикновено имали по-малък обем на сивото мозъчно вещество и по-слаба свързаност в мрежата на пасивния режим на работа на мозъка.

Резултатите показват, че поддържането на здравословни нива на витамин C би могло да подпомогне когнитивните функции и здравословното стареене на мозъка. Изследователите обаче подчертават, че това е наблюдателно проучване, което не може да установи дали витамин C е пряката причина за тези различия в структурата или функцията на мозъка. Необходими са още изследвания, за да бъдат изяснени биологичните механизми, които стоят в основата на статистически установените връзки.

(БТА)