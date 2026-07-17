Как да изберете подходящата възглавница за сън

Всички знаем, че сънят е не само в основата на нашето здраве, а и че ключов фактор за неговото качество е правилно избраната възглавница. Тя не е просто аксесоар, а средство за поддържане на здравето на гръбначния стълб и гарант за спокойна почивка. Неправилният избор може да доведе до болки във врата и гърба, главоболие и безсъние. Как да изберете правилната възглавница за сън?

Определете позата си на сън

Това е най-важният фактор при избора. Всяка поза изисква различна височина и твърдост, за да поддържа главата и шията в естествена, права линия с гръбначния стълб.

Ако спите на една страна

Това е най-често срещаната поза; ако спите по този начин, тогава имате нужда от по-висока и по-твърда възглавница, която да запълни пространството между рамото и главата. Това предотвратява изкривяването на шията настрани.

Сън по гръб

За този начин на спане се препоръчва средна височина и твърдост. Възглавницата трябва да поддържа естествената извивка на врата, без да повдига главата твърде нагоре. Твърде високата възглавница ще наклони брадичката към гърдите, а твърде ниската ще остави главата да „пада“ назад.

Сън по корем

Това е най-предизвикателната поза за гръбнака. Най-добрият избор е възможно най-ниска и мека възглавница, или дори сън без такава. Целта е да се минимизира прекомерното разтягане на врата, като главата е почти на едно ниво с матрака.

Помислете за пълнежа

Материалът определя усещането, опората, дишането и дълготрайността на възглавницата.

Мемори пяна

Адаптира се към контурите на главата и шията, осигурявайки персонализирана опора. Идеален избор, ако страдате от болки във врата или гърба. Недостатък е, че може да задържа топлина, но на пазара има голям избор и дори модели с охлаждащ гел.

Латекс (естествен)

Еластичен, дишащ и издръжлив материал. Той осигурява добра, стабилна опора и е естествено антибактериален и хипоалергенен. Остава по-хладен от класическата мемори пяна.

Пух / Пера

Изключително мек и луксозен материал. Удобен е, но предлага по-малко опора и изисква често „разрошване“. Не се препоръчва за хора с алергии.

Синтетично влакно (Полиестер)

Бюджетен и лесен за поддръжка вариант. Подходящ за временна употреба, но бързо губи формата си и има по-кратък живот.

Съобразете се с матрака

Твърдостта на матрака влияе върху това колко потъва тялото ви, а следователно и върху нужната височина на възглавницата.

Твърд матрак + сън настрани

При тази позиция рамото не потъва дълбоко, така че се нуждаете от по-висока възглавница, за да запълните по-голямото разстояние до главата.

Мек матрак + сън настрани

При този начин на сън, рамото потъва повече, така че разстоянието до главата е по-малко. В такъв случай изберете средно висока възглавница.

Сън по гръб

Колкото по-мек е матракът, толкова по-ниска трябва да е възглавницата, за да не се накланя главата напред.

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