Здравният министър обяви реформа: РЗИ остават, спешната помощ се обединява

Основният фокус на здравната реформа, която предлагаме, е споделяне на административните услуги, така че всички да имаме качествена и бърза услуга. РЗИ-та няма да бъдат закривани, а ще бъдат териториални и под шапката на Министерство на здравеопазването, като здравните инспекции няма да могат сами да възлагат обществени поръчки. Това каза по време на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова по повод предстоящата административна реформа в сектора.

"Споделяме общите услуги – счетоводство, правни услуги, и др., като ще се автоматизират процесите в администрацията, за да няма забавяния и да има оптимизация на работата. Обединяваме наземната и въздушната спешна помощ, за да не чуваме новини за забавяне на спешната помощ", каза още тя.

Здравният министър каза още, че Центърът за асистирана репродукция, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще останат самостоятелни структури.

"Лекарствената политика ще бъде оптимизирана. Тя ще се определя от отделна структура към здравното министерство, за да има прозрачно формиране на цени, да няма липсващи лекарства. Ще бъде засилен контролът върху този процес. Намаляване на числеността на Съвета на директорите - от петима на трима, предстои в държавното дружество, което произвежда ваксини и серуми - "БулБио"," добави Ивкова.