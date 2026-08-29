7 вкусни зеленчука, богати на магнезий

Един от най-важните минерали за нашето здраве е магнезият. От понижаване на риска от диабет тип 2 и нивата на кръвното налягане, до предотвратяване на сърдечносъдови заболявания и подкрепа на здравето на мозъка, магнезият се доказва като суперхрана сам по себе си. Известно е, че участва в повече от 200 биохимични процеса в човешкото тяло.

Важно е също да знаем, че магнезият не действа самостоятелно. Един от неговите „съюзници“ е витамин D, който подпомага усвояването на магнезия в червата. От своя страна магнезият е необходим за оптималното усвояване на калция.

За да поддържаме балансиран хранителен режим и добри нива на магнезий, специалисти препоръчват да наблегнем на зеленолистните зеленчуци, както и на други богати на магнезий храни като пълнозърнести продукти, бобови растения, ядки, семена и обогатени с подходящи хранителни вещества други храни.

Вижте кои зеленчуци са особено богати на магнезий.

Швейцарски манголд

Половин чаша от вида манголд, наричан швейцарски, сварен, съдържа около 150 мг магнезий, а любопитното е, че различните части на растението предлагат различни ползи за здравето. Листата на швейцарския манголд съдържат по-голямата част от фибрите, натрий, магнезий и флавоноиди в растението, докато стъблата са с високо съдържание на калий.

Спанак

Половин чаша варен спанак осигурява 78,5 мг магнезий и е отличен източник на витамин А, С, К и фолат (витамин В9), пише goodhousekeeping.com. Спанакът е известен и с високите си нива на антиоксиданти и полифеноли и е установено, че има защитни ефекти срещу чернодробни заболявания. Западни изследвания показват, че е чудесна добавка за спортисти, които искат да подобрят физическите си постижения.

Артишок

Половин чаша варени „сърца“ от артишок предлага 35,3 мг магнезий и е източник на фолат и витамин С. Според скорошно проучване, важен компонент на артишока е инулинът, за който е известно, че има пребиотичен ефект, като стимулира растежа на полезни бактерии в червата ни.

Източник: 7 зеленчука, богати на магнезий