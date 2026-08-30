6 неща, които да не добавяте към чая си

Чаят е напитка, която консумираме с удоволствие през цялата година – топъл или добре изстуден. Имаме своите любими чайове. Според западни изследвания, за хората които консумират редовно чай, е по-вероятно да живеят по-дълго и имат по-нисък риск от сърдечни заболявания в сравнение с тези, които не пият чай.

Добавянето на често срещани съставки обаче може да попречи на тялото ни да се възползва от всички полезности, които носят тези съединения, смятат специалисти.

Ето какво не е добре да има в чашата ни с чай.

Изкуствени аромати и оцветители

Когато „изкуствен аромат“ или „естествен аромат“ е посочен като съставка, всъщност не можете да сте сигурни какво е използвал производителят, за да създаде своята уникална смес от аромати. Реалността е, че химикалите, използвани за имитиране на вкуса на храни, открити в природата, могат да съдържат повече от 100 химикала – от разтворители, емулгатори, модификатори на вкуса до консерванти, пише joyoushealth.com.

Твърде много сметана или мляко

Ползите за здравето от пиенето на чай вероятно произтичат от неговите полифеноли и флавоноиди. Сметаната или млякото могат да намалят съдържанието на полифеноли във вашата чаша чай. Някои западни здравни експерти препоръчват да сервирате чая си чист или да ограничите количеството, което добавяте.

Захар

Докато добавянето на захар може да подслади чая ви и да го направи по-вкусен, то може също така да намали съдържанието на полифеноли в него. Оказва се, че за да запазим полезните полифеноли, които се съдържат в чая, можем да променим вкуса му, добавяйки „топла подправка“ като канела.

Източник: 6 неща, които не е добре да добавяте към чая