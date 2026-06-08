Проф. Кантарджиев съветва: Не пускайте децата в неокосени треви

“Кърлежите се развиват най-благоприятно, когато е топло, дори горещо, и когато има много влага. Обикновено след дъжд в избуялите треви заплахата от кърлежи е много голяма”, каза в интервю за БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

Експертът посъветва родителите да не пускат децата си на места, където има неокосени треви.

Според проф. Кантарджиев при ухапване от кърлеж не трябва да се слагат ваксини, а да се приеме антибиотик. Професорът обясни обаче, че ако кърлежът е свален в рамките до 12-24 часа след ухапването, вероятността да предаде инфекция е нищожна. Освен това кърлежът трябва да се сваля правилно.

Лаймска болест

85 са случаите на лаймска болест в страната до момента. По думите на Кантарджиев при изкарана лаймска болест имунният отговор в производството на антитела остава за цял живот.

Експертът добави, че няма място за паника от големите комари, защото те не пренасят инфекции. Проф. Кантарджиев обясни, че българските комари хапят след 18 часа до сутринта, а тигровите, които са по-дребни, хапят през деня - летят ниско и хапят по краката.

"Комарите най-ефективно се унищожават, когато са във водоемите, заблатените места и локвите. Това трябва да става преди разлистването на листата”, каза още експертът.

Проф. Кантарджиев посочи, че все още върлуват аденовирусите, риновирусите и вирусите, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища. По думите му тези инфекции ще отшумят. С жегите обаче ще започнат ентеровирусите.