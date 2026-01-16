“Речено-сторено” е инициативата за културен туризъм

Инициативата "Речено-сторено" има за цел да поощрява посещение на места с културен отпечатък в България. В предаването “България сутрин” проф. Евгени Станимиров обяснява как се е родила идеята за тази инициатива.

“Роди се по време на пандемията, когато изкачих връх Исполин. За моя неприятна изненада видях, че българското знаме е обърнато наобратно. Това значи или провокация, или нещо друго. Снимах го и го пуснах в социалните медии - предизвика вирусен ефект. Прибрах се до Варна, след 2 дни отново бях на върха и коригирах това, което не беше както трябва”, разказва ректорът на Икономическия университет във Варна.

Стремежът към по-добро

"От тогава насетне съм се качвал много пъти, включително с ректора на Техническия университет в Габрово - моят колега - проф. Илия Железаров. Виждам, когато се качвам на върха, че има много хора, които се радват да намерят българското знаме", допълни Станимиров пред Bulgaria ON AIR.

По думите му трябва да се стремим да правим добрини, но не можем да очакваме, че адекватно ще ни се върне на момента.

"Нито ги познава обществеността, нито са експонирани както трябва, нито е изградена транспортна инфраструктура, нито има цялостен комуникационен туристически продукт, който да направи връзката между отделните места с културен отпечатък и да ги интегрира в общия туристически продукт. Той не е само храна, настаняване и спа", убеден е гостът.

Когато имаме визия за развитие и се акумулира енергията в посока на изпълнение на тази мисия, държавата може да се превърне в империя, изтъкна проф. Станимиров.

"Тази инициатива е моя лична - посещавам места, качвам послания. Вече е адекватно да говорим не за изкуствен, а за хибриден интелект. Със сигурност ще ставаме все по-зависими от изкуствения интелект. За съжаление част от хората, които не знаят как да го ползват, или техните работни места ще бъдат отнети, или ще понесат някакви последствия. Аз съм "за" стартъп културите, но развитието им може да става по смислен начин. Чисто човешките качества трябва да бъдат на първо място", обясни той.

Гледайте видеото с целия разговор.