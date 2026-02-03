Бонус билет от „България Еър“ за членовете на FLY MORE

По случай Свети Валентин националният авиопревозвач стартира специална промоционална кампания за членовете на своята програма за редовни клиенти FLY MORE. Кампанията под надслов „FLY MORE, LOVE MORE“ позволява двама пътници на авиокомпанията да летят срещу точките, необходими за един бонус билет в икономична или бизнес класа.

Промоцията се отнася за резервации, направени в периода от 03 до 16 февруари 2026 г., с възможност за пътуване по всички вътрешни и международни директни линии на „България Еър“. Условието за ползването на втори билет е двамата пътници да бъдат включени в една резервация и да пътуват на един и същи полет, дата и дестинация между 04 февруари и 31 март 2026 г.

Бонус точките от програмата FLY MORE покриват единствено тарифата на авиокомпанията, като летищните, горивните и обслужващите такси се заплащат допълнително. Въпреки това, всеки билет в икономична класа е с преференциални условия като включва един регистриран багаж от 23 кг, както и една безплатна промяна на дата в рамките на периода на пътуване.

Участниците в лоялната програма могат да си проверят натрупаните от тях точки до момента като изпратят имейл на flymore@air.bg или чрез регистрацията си в сайта: https://flymore.air.bg/pts/.

Кампанията позволява издаването на бонус билет за двупосочно пътуване с „България Еър“ от София до Варна в икономична класа при замяна на 6 000 точки за двама пътници, за Атина – 18 000 точки, а за популярни международни дестинации като Париж, Лондон, Рим, Амстердам, Мадрид или Франкфурт – 30 000 точки. За пътуване с отиване и връщане в бизнес класа до същите дестинации са необходими 40 000 точки. Пълните условия на промоцията за Св. Валентин са публикувани на официалната страница на националния авиопревозвач ТУК.

Издаването на бонус билетите в кампанията за членовете на програмата FLY MORE се извършва само в билетните офиси и центрове на „България Еър“ в страната или чрез имейл до flymore@air.bg, като заявките за тях се подават най-малко два работни дни преди полета на същата електронна поща.