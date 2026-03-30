Ваканционните имоти в сивия сектор у нас аут от Airbnb и Booking след 20 май

Ваканционните имоти в България, които са част от сивия сектор, ще отпаднат автоматично след 20 май тази година от резервационните платформи като Airbnb, Booking и други.

Тоогава влиза в сила европейският регламент за регистрация, каза пред TravelNews Борис Павлов, председател на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ).

От 20 май Airbnb и Booking, както и другите резервационни платформи, ще бъдат задължени да осъществяват директен и автоматизиран обмен на данни със съответната държава. В България това означава директна връзка между платформите, общините и ЕСТИ. Платформите ще изпращат месечни отчети до ЕСТИ за броя на нощувките и гостите за всеки регистриран обект. Вече няма да е възможно собствениците на имотите да декларират по-малко нощувки, ако софтуерът на Airbnb или Booking е отчел например 20. Всеки домакин ще бъде длъжен да разполага с уникален регистрационен номер, издаден от общината.

“Имотите, които не се регистрират в общините и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма, ще отпаднат от платформите. Те ще бъдат свалени автоматично от сайтовете, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините”, каза Борис Павлов.

Според експерта половината от ваканционните имоти в България в момента са в сивия сектор и не плащат данъци.

По данни на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са листнати над 10 200 имота от цялата страна, а в Booking – над 15 100. Най-много има в София – 2200 в Airbnb, а в Booking – 2100. Следва Варна с 1300 обекта, Банско с 769 в Airbnb и 1100 Booking, а Пловдив е с над 650 имота.

Физическите лица са задължени да се регистрират по Закона за ДДС, което е регламентирано в чл. 97а, заради услугите, които ползват от чуждестранните платформи. Това е специфична регистрация без право на данъчен кредит, което означава, че собственикът не може да си възстанови ДДС за покупка на техника, но е длъжен да внася 20% върху комисионата на Booking или Airbnb.

Към това се добавя патентният данък, който варира според големината на имота, туристически данък и 10% данък върху доходите. Освен това физическите лица трябва да плащат и осигуровки, които са близо 42% върху приходите.

При юридическите лица не се плаща патентният данък и осигурителната тежест върху конкретния приход, като се прилага преференциалната ставка от 9% ДДС за туризма.