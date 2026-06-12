Почивката в Гърция вече е по-скъпа от Италия, Испания и Португалия

Почивката в Гърция това лято е доста по-скъпа в сравнение с други средиземноморски страни, според проучване на няколко туристически асоциации, предаде кореспондентът на БНР.

Проучването е направено при сравняване на цените и стойността на общия пакет услуги за туристите. Средната цена за почивка на един турист в Гърция е 168 евро на ден. В тази сума се включва нощувка, храна, посещение на музеи, но не и пътни разходи.

Медиите публикуват данните от проучването под заглавие "В Гърция цените са вече като в Люксембург". Страната е втора в Европа по най-ниски заплати, но цените за почивка са за възможностите и стандартите на други европейски страни. Ако семейство избере да почива в Испания вместо в Гърция, спестява по 406 евро на седмица, сочат данни на проучването.

Според гръцкия институт за изследване на потребителите всеки втори грък това лято няма да почива, защото няма средства.

При сравняване на цените на услугите на туристическия пазар по-евтино излиза почивка в Италия, Испания и Португалия, отколкото в Гърция.

Дори почивка в Турция излиза 144 евро на ден, докато в Гърция е 168 евро за същото ниво на услугите.

Свързани статии Скъпа храна и горива: забравете за евтина почивка в Гърция

На туристическото изложение в Берлин германските туристически агенции посочиха, че Гърция вече е сред най-скъпите дестинации и за германците.