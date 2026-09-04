Заради палачинки: Унгарски туристи бяха изгонени от ресторант на о-в Кърк

Унгарски туристи поръчаха палачинки в Хърватия, след което им казаха да си тръгнат. Според разказа на майката на един от младежите, четиримата приятели чакали около 10–15 минути за маса в популярен и пълен с хора ресторант на о-в Кърк. Когато сервитьорът дошъл, всеки от тях поръчал порция палачинки на цена от 7 евро, което означавало, че групата щяла да похарчи общо 28 евро.

Твърди се, че сервитьорът реагирал гневно, недоумявайки защо искат само десерт в пиковия час за вечеря. Тъй като отвън чакали други клиенти, той помолил групата да освободи масата и да си тръгне. Случаят бързо раздели мнението на потребителите в социалните мрежи, съобщава Dailynewshungary.com.

Правилно ли постъпи ресторантът, като им отказа?

Някои коментиращи разкритикуваха поведението на сервитьора, като изтъкнаха, че 28 евро за четири порции палачинки съвсем не е малка сума и че клиентите трябва да имат свободата сами да решават какво да поръчат.

Други защитиха ресторанта, посочвайки икономическите съображения, свързани с натоварената работа по време на вечеря. Маса за четирима, заета в пиковите часове, би могла да донесе значително по-големи приходи, ако гостите поръчат пълноценно хранене, вместо само десерт.

Някои коментиращи отбелязаха също, че подобни ситуации се случват и на други популярни туристически дестинации, например в Унгария, Италия и Испания, където ресторантите може да не насърчават клиентите да заемат по-големи маси в натоварените часове, ако възнамеряват да поръчат само напитки, кафе или десерт. Но има ли ресторантът в Хърватия законното право да изисква от клиентите да похарчат определена минимална сума?

Няма общо правило за минимален разход

За изясняване на правната ситуация беше потърсено унгарското представителство на Хърватския национален туристически борд във връзка с инцидента.

Мира Хорват, високопоставен представител на организацията, обясни, че в Хърватия не съществува общо правило или разпоредба, които да задължават всеки клиент на ресторант да похарчи определена минимална сума, пише "Blikk“.

Въпреки това ресторантите са длъжни ясно да обявяват цените и условията за продажба, както и да ги спазват. От Хърватския национален туристически борд също така подчертаха, че основната им дейност е свързана с популяризирането и развитието на туризма, а не с разглеждането на индивидуални оплаквания.

Клиентите, които смятат, че даден ресторант е нарушил правилата, могат да се обърнат към Хърватския държавен инспекторат, който осъществява надзор над заведенията за хранене и други обекти.

Те могат също така да подадат жалба директно до доставчика на услугата, който е длъжен да отговори в законоустановения срок. От организацията изразиха съжаление за преживяното от унгарските туристи и изразиха надежда, че инцидентът е изолиран случай.