След успеха в Storytel: „Интелект“ от Мария Пеева вече и на книга

След успеха си в Storytel, където месеци наред оглавява класацията за най-слушан аудиосериал, криминалният роман „Интелект“ от Мария Пеева вече излиза и в печатно издание.

Първият роман от поредицата, „Риалити“, е история за опасности и зрелища, развиваща се зад кулисите на хитов риалити формат. В него читателите се запознаха с частния детектив Емил Боев и майка му Светла Боева, дългогодишен полицейски служител, която се включи точно навреме, за да му помогне в разследването.

„Интелект“ ще отведе читателите в една още по-мрачна и тревожно актуална история.

Млада жена от кризисен център за жертви на домашно насилие е арестувана за убийството на мъжа, от когото е избягала. Обществото вече е произнесло присъдата си. Доказателствата изглеждат безспорни. Но колкото по-дълбоко Емил и Светла навлизат в случая, толкова по-ясно става, че истината е далеч по-сложна. В разследването им идва на помощ „Предикта“ - система за изкуствен интелект, способна да анализира човешкото поведение и да прогнозира риска от насилие. Тя се превръща в централен образ и катализатор на неочакван обрат.

„Интелект“ е технологичен трилър, но и роман за тревожните въпроси, които някога изглеждаха футуристични, а днес, със скока в технологиите, реално стоят пред нас. Въпроси като „Могат ли машините да решават човешки съдби?“, „Ако можем да предвидим злото, имаме ли право да действаме, за да го предотвратим?“ и „Какво се случва, когато технологията е в ръцете на хора със спорен морал?“

Една от най-отличителните черти на поредицата е необичайният тандем между Емил Боев и Светла Боева - майка и син, които работят като равностойни партньори в разследванията.Подобна динамика е рядкост в криминалния жанр, където детективските тандеми традиционно се изграждат върху професионално партньорство, съперничество или романтично напрежение. Тук в центъра стои различен тип връзка - комбинация от семейна близост, обич и доверие, но също така и напрежение, конфликти и сблъсък между двете поколения.

Книгата бележи и важен етап в развитието на двамата централни герои. Ако в „Риалити“ Емил Боев е човек, попаднал в опасна ситуация и принуден да действа инстинктивно, в „Интелект“ той вече е изграден професионалист със собствена детективска практика, който активно преследва истината. С натрупания му опит идват и по-трудните уроци и разочарованието, че истината понякога наранява.

Интересно е и развитието на Светла Боева, която от тревожна майка в „Риалити“, готова на всичко, за да защити сина си, в „Интелект“ се превръща в равностоен двигател на действието - интелигентен, наблюдателен и сложен персонаж, който на моменти успява да открадне сцената от самия Емил.

С характерната си комбинация от напрегнат сюжет, социална чувствителност и човешка дълбочина, Мария Пеева отново използва криминалния жанр, за да постави болезнени въпроси за обществото, в което живеем и за отговорността, която идва с технологиите, които сами създаваме.

