IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Христо Мутафчиев: По-важно е да има повече пари за театъра

В момента не виждам основание за притеснения, добави той

26.05.2026 | 20:28 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев коментира темата за съкратения бюджет за култура и заяви, че големият въпрос пред културния сектор не е темата за съкращенията, а дали държавата ще увеличи бюджета за сценичните изкуства през 2026 година. 

“За мен е по-важно дали ще има увеличение на бюджета към Министерството на културата за сценични изкуства за бюджет 2026“, каза Мутафчиев в интервю за БГНЕС.

По думите му в момента най-важната задача е да бъде съхранено постигнатото в българския театър. “Сега трябва да успеем наистина да съхраним това, което става в българския театър и театрите в цялата страна“, подчерта Мутафчиев.

По-добри условия

Според него след това секторът трябва да мисли за развитие и по-добри условия за работещите в културата.

“Да почнем да мислим за развитие на сектора, така че да влезем в 2027 година с по-висок бюджет като цяло и с повече средства за хората, работещи в нашия сектор“, заяви Мутафчиев.

Свързани статии

По темата за планираната оптимизация в държавния сектор той коментира, че тя вероятно е свързана с общото състояние на бюджета. “Оптимизация явно е необходима, след като всички разбират от сутрин до вечер, че пари в държавата няма“, каза председателят на Съюза на артистите.

Мутафчиев допълни, че ако чрез подобни мерки бъдат осигурени средства за сектор „Сценични изкуства“, той би ги подкрепил. “Ако това е един от начините да се осигурят средства, за да може после да се уреди бюджетът на сектор “Сценични изкуства“, аз го приветствам“, заяви председателят на Съюза на артистите.

Той уточни, че към момента не вижда основание за притеснения относно театрите, музеите, галериите и библиотеките, тъй като те са делегирани дейности и не попадат в обсега на съкращенията в държавната администрация.

“Никъде не се говори, че тези съкращения ще бъдат направени в театри, музеи, галерии и библиотеки“, каза още Мутафчиев.

Той предупреди, че около темата се създава излишно напрежение. “Някой се опитва да разпалва страсти или да разделя гилдията и секторите вътре в Министерството на културата. Да създава проблеми там, където няма“, заяви Мутафчиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Съюз на артистите Христо Мутафчиев култура бюджет съкращения
Новини
Виж всички новини
Артф@кти
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem