Затопляне в първите дни на януари, после валежи от дъжд и сняг

Предпоставка за зимни условия и усилване на вятъра е прогнозата на синоптика Петър Янков.

"Вятърът отново ще се усилва, особено в централните части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Макар и временно, се очакват пориви до 15–16 метра в секунда, което е около 60–62 километра в час. Очакват се валеж от дъжд и сняг през нощта, а утре започва последният ден от 2025 година със слаби снеговалежи пред Балкана и в западната част на страната", каза Янков в ефира на "България сутрин".

Затопляне в първите дни на януари

Синоптика прогнозира затопляне в първите дни на януари 2026 година - ще има повече слънчеви часове и повишение на температурите. В София те ще се доближат до нулата, а в традиционно по-топлите райони на страната максималните стойности ще достигнат 4–5 градуса.

В източните части и Добруджа, заради засилващ се южен вятър, е възможно рязко затопляне с температури до 14–15 градуса, докато в София те ще бъдат около 10 градуса. Този по-топъл период ще продължи около три-четири дни.

Влошаване на времето

След 4 януари времето отново ще се влоши. Очакват се валежи от дъжд и сняг, предимно в южните райони на страната, а от пети януари започва по-продължителна валежна обстановка със застудяване.

"Тази продължителна обстановка започва с така наречената линия на неустойчивост, когато топлите въздушни маси от юг се срещат с по-хладни въздушни маси от север. Това води до усилване на валежите точно над България и Гърция, като впоследствие ще се активизира и средиземноморски циклон", поясни Янков за Bulgaria ON AIR.

Времето в планините

Янков предупреди шофьорите, които ще предприемат пътувания в следващите дни да бъдат особено внимателни - в четвъртък и петък пътните настилки ще бъдат мокри, а в планинските райони има условия за заледявания и хлъзгави участъци.

В ски курортите условията остават много добри. В Пирин снежната покривка е значителна, на места достига около метър, като пистите са добре подготвени и с допълнителен изкуствен сняг.

След 4 януари се очаква ново натрупване на сняг и в другите курорти. Янков предупреди и за повишена лавинна опасност след 7 януари, когато мокрият и тежък сняг ще създаде сериозни предпоставки за лавини.

В по-дългосрочен план, според прогнозата на синоптика, в края на първата десетдневка на януари условията за зимни спортове ще бъдат отлични, с много сняг и ниски температури.

Очаква се по-хладно време и слаби снеговалежи в западната част на страната, а към края на месеца – нов период с по-сериозни застудявания и обилни валежи от сняг, типични за януари.

