Времето утре: Градусите леко се качват, но се задава и сняг

През нощта ще преобладава ясно, а утре – слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще е временно с ниска облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до 4°. За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около 1°.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който следобед ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.



В сряда ще преобладава облачно време и още преди обед от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици.

Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните – от минус 1° до 4°. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.