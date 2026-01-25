Какво време ни очаква през новата седмица?

Времето през следващите дни ще запази сравнително високи за края на януари температури, въпреки преминаващите валежни зони. Във вторник облачността ще остане значителна с превалявания от дъжд, които постепенно ще отслабват и до вечерта ще спрат навсякъде, съобщиха синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След обяд във вторник ще започне разкъсване на облачността от запад. Вятърът временно ще се усили в Дунавската равнина, ориентирайки се от запад-северозапад, с което ще проникне и по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните ще достигнат между 5° и 10°, като в югоизточните райони ще остане по-топло.

Променлива облачност и слънчеви часове в сряда

Сряда сутринта ще започне с по-ниски температури, близки до нулата. През деня обаче вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и ще доведе до повишение на дневните стойности. Преди обяд се очаква разкъсана облачност, в много райони до слънчево време. Към края на деня от запад облачността отново ще започне да се увеличава бързо.

Предупреждение за валежи в края на седмицата

В четвъртък и петък времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от значителни количества дъжд – в четвъртък на места в Южна България, а в петък валежната зона ще обхване части от Северна България.

В събота валежите временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Вятърът ще се ориентира от северозапад и температурите леко ще се понижат, като минималните ще са между минус 2° и 3°, а максималните – между 7° и 12°. В неделя обаче се очаква ново бързо заоблачаване и валежи от дъжд на много места в страната.