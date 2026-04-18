Времето днес: Валежи с гръмотевици, възможни са и градушки

Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната ще има краткотрайни, интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-значителни ще са явленията в планинските райони. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.

В София минималната температура ще е около 7°, максималната - около 17°.

Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В неделя преди обяд на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 3° и 8°, максималните - между 17° и 22°.

В понеделник денят ще започне със слънчево време, но по-късно привечер и през нощта срещу вторник през страната ще преминава атмосферно смущение. От северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще са все още високи. Вятърът в Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Източна България - временно от югозапад, предимно умерен.